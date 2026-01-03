На Урале суд избрал меру пресечения обвиняемому в гибели подростков при пожаре

По ходатайству следствия Серовский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 марта 2026 года 17-летнему местному жителю, обвиняемому в гибели двух подростков при пожаре, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.