Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале суд избрал меру пресечения обвиняемому в гибели подростков при пожаре

По ходатайству следствия Серовский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 марта 2026 года 17-летнему местному жителю, обвиняемому в гибели двух подростков при пожаре, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: Российская газета

Трагедия случилась 1 января в поселке Медянкино города Серова. Здесь во время пожара погибли 14-летний подросток и 12-летняя девочка. Еще трое пострадавших были госпитализированы.

«Следствие полагает, что пожар мог произойти при попытке растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости», — говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов региона.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Постановление суда не вступило в законную силу.