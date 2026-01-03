На Урале суд избрал меру пресечения обвиняемому в гибели подростков при пожаре

Трагедия случилась 1 января в поселке Медянкино города Серова. Здесь во время пожара погибли 14-летний подросток и 12-летняя девочка. Еще трое пострадавших были госпитализированы.
«Следствие полагает, что пожар мог произойти при попытке растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости», — говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов региона.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Постановление суда не вступило в законную силу.