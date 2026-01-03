Ричмонд
В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 человек, пострадавших от удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, двоих перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Источник: РИА "Новости"

«Пятеро детей продолжают получать медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, пять взрослых — в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи N6 и два пациента — в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко», — говорится в сообщении.

Состояние двух из 12 пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое, два пациента были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что раненного при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, планируют доставить санитарной авиацией в Москву для дальнейшего оказания помощи.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.

В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ.

