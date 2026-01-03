Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бездомными собаками в Башкирии

Бастрыкину стали известны многочисленные жалобы жителей на бездействие местных властей. По словам горожан, возле их частных домов постоянно находится большое количество бездомных собак, что создает реальную угрозу, особенно для детей. Однако их обращения в ответственные службы никакого эффекта не возымели.