Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бездомными собаками в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему с бездомными собаками в башкирском Ишимбае. Как сообщили в информационном центре СК, глава ведомства остался недоволен тем, как в городе организована работа по отлову бродячих животных.
Бастрыкину стали известны многочисленные жалобы жителей на бездействие местных властей. По словам горожан, возле их частных домов постоянно находится большое количество бездомных собак, что создает реальную угрозу, особенно для детей. Однако их обращения в ответственные службы никакого эффекта не возымели.
По факту этих сообщений СК Башкирии начал проверку.
