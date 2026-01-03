Pais: в Венесуэле в изрешеченном отверстиями от взрыва доме погибла женщина

«В доме 12 погибла женщина. Когда её доставили в больницу, она не могла дышать. Здание было изрешечено отверстиями от взрыва. Оно было разрушено», — приводит издание слова местного жителя.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что из-за ударов по Венесуэле есть жертвы среди гражданских, и выложил видео с якобы последствиями атак.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.