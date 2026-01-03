Ричмонд
В Тольятти петарда с новогоднего салюта стала причиной пожара в многоэтажке

Балкон в тольяттинском доме загорелся из-за попавшего в него фейерверка.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В новогоднюю ночь в Самарской области произошел пожар, причиной которого стала пиротехника. Возгорание случилось на балконе квартиры в многоэтажном доме на бульваре Королева, 16 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сигнал о пожаре поступил в 00:27 1 января. По предварительным данным, запущенный неподалеку салют залетел на балкон одной из квартир. Огонь быстро распространился, повредив не только вещи на балконе, но и оконные рамы двух соседних квартир.

На место происшествия оперативно выехали 24 спасателя и 8 единиц техники. Им удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание на площади 10 квадратных метров всего за 30 минут. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России в связи с этим инцидентом в очередной раз напоминают жителям о строгом соблюдении правил безопасности при использовании пиротехники. Запускать фейерверки следует только в специально отведенных местах, вдали от жилых домов, линий электропередач и скоплений людей. Нарушение этих правил создает прямую угрозу жизни и имуществу.