Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла в лобовом столкновении двух BMW под Минском

Два BMW столкнулись лоб в лоб на трассе под Минском, один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе на трассе лоб в лоб столкнулись два «БМВ», сообщили в УГАИ УВД Минской области.

Смертельная авария произошла 3 января на 11-м километре дороги местного назначения Н-8964 между населенными пунктами Паперня и Радашковичи.

Предварительно ГАИ установило, что 33-летний местный житель на легковом «БМВ 518i» ехал в сторону агрогородка Юзуфова. В какой-то момент авто мужчины оказалось на встречной полосе, где столкнулось с кроссовером «БМВ Х3», которым управлял 62-летний минчанин.

После столкновения 33-летний водитель и два его пассажира — 25-летняя женщина и трехлетний ребенок были госпитализированы. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Известно, что в момент аварии ребенок был в детском удерживающем устройстве.

ГАИ проводит проверку.

Тем временем СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айс-флоатинга белоруски под Мурманском: «Вода парит — ударили морозы за −30». Еще были озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айс-флоатинга под Мурманском: «Организаторам грозит лишение свободы».

И мы писали, что в Минске пропала 21-летняя девушка с татуировкой в виде луны.