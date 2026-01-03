Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В некоторых районах Каракаса пропал интернет

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Интернет-связь отсутствует в некоторых частях столицы Венесуэлы Каракаса в связи с перебоями с электричеством из-за время ударов США, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Источник: Freepik

«Данные показывают потерю интернет-связи в частях Каракаса в Венесуэле, что соотносится с перебоями с электричеством во время военной операции США», — говорится в публикации в соцсети X.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше