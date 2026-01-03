Ричмонд
Прокуратура Самарской области обжаловала приговор по делу об избиении депутата Матвеева

Вердикт по делу об избиении депутата Матвеева оспорен прокуратурой.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Самарской области обжаловала приговор по громкому уголовному делу о нападении на депутата Государственной Думы РФ Михаила Матвеева и его водителя. Решение Промышленного районного суда Самары, вынесенное 29 декабря 2025 года, сочли слишком мягким.

Инцидент произошел в июле 2024 года на 9-й Просеке, когда депутат и его водитель пытались остановить драку и сами подверглись нападению. В ходе суда прокурор запросил для трех обвиняемых реальные сроки лишения свободы от 6,5 до 11,5 лет.

Однако суд назначил наказания, позволившие освободить подсудимых прямо в зале заседания: одному — исправительные работы (с освобождением по сроку давности), другому — колонию-поселение (с зачетом времени в СИЗО), третьего — оправдал. Прокуратура, не согласившись с этим вердиктом, направила апелляционную жалобу.

Параллельно Промышленный районный суд Самары сделал официальное заявление, опровергая распространяемую в СМИ информацию о том, что двое осужденных не являются гражданами России. Также председатель суда обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить комментаторов в интернете, которые порочат честь судьи и содержат в ее адрес угрозы.