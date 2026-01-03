Прокуратура Самарской области обжаловала приговор по делу об избиении депутата Матвеева

Инцидент произошел в июле 2024 года на 9-й Просеке, когда депутат и его водитель пытались остановить драку и сами подверглись нападению. В ходе суда прокурор запросил для трех обвиняемых реальные сроки лишения свободы от 6,5 до 11,5 лет.