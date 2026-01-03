Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть — ДУМК

«Не имея каких-либо правоустанавливающих документов, не проведя антитеррористического категорирования, хабашиты подвергали угрозе жизнь и здоровье прихожан и посетителей. За время нахождения в мечети захватчиков памятник культурного наследия приведен в ужасающее состояние», — говорится на сайте ДУМК.
Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление.
«В связи с ликвидацией сектантской общины Арбитражным судом Крыма было прекращено дело по их искам к администрации г. Евпатории и Духовному Управлению мусульман Крыма. 26 декабря 2025 года правоохранительными органами были выполнены все законные процессуальные мероприятия по освобождению древнейшей мечети Крыма — Хан Джами в г. Евпатория от захватчиков», — гласит приведенная муфтиятом информация.
По свидетельству ДУМ Крыма, хабашиты привели святыню мусульман в плачевное состояние, вели в культовом объекте неподобающую хозяйственную деятельность и «устроили из мечети ночлежку для посторонних лиц». Этими действиями объекту охраны культурного наследия нанесен существенный урон, считают в ДУМК.
«Состояние объекта культурного наследия в очень плачевном состоянии, как внутри мечети, так и снаружи. Визуально объект нуждается как минимум в капитальном ремонте. Для определения физического состояния здания Муфтият Крыма направил соответствующее обращение в Департамент культурного наследия Министерства культуры Республики Крым. До определения профильными ведомствами состояния мечети и при необходимости проведения необходимых работ, по недопущению вреда верующим и посетителям, было принято решение о временном закрытии мечети», — отмечается в информации.
Ранее в Духовном управлении мусульман Крыма предупреждали, что хабашизм — это деструктивная секта, цель адептов которой — захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.