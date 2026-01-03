Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть — ДУМК

«Состояние объекта культурного наследия в очень плачевном состоянии, как внутри мечети, так и снаружи. Визуально объект нуждается как минимум в капитальном ремонте. Для определения физического состояния здания Муфтият Крыма направил соответствующее обращение в Департамент культурного наследия Министерства культуры Республики Крым. До определения профильными ведомствами состояния мечети и при необходимости проведения необходимых работ, по недопущению вреда верующим и посетителям, было принято решение о временном закрытии мечети», — отмечается в информации.