Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус

ТУЛА, 3 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области, в салоне находилось около 40 человек, двое из них доставлены в медучреждение с травмами, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Источник: © РИА Новости

«Около 15.30 в районе деревни Колодези Богородицкого района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне транспортного средства находилось около 40 человек… 2 человека доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.