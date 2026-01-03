«Около 15.30 в районе деревни Колодези Богородицкого района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне транспортного средства находилось около 40 человек… 2 человека доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус
ТУЛА, 3 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области, в салоне находилось около 40 человек, двое из них доставлены в медучреждение с травмами, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Тульской области.