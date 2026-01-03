Женщина погибла на пожаре в частном доме в Волгоградской области

В Волгоградской области сгорел дотла частный дом. ЧП произошло в селе Бахтияровка Ленинского района, сообщили в МЧС региона 3 января. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но спасти хозяйку дома им не удалось. Пожар унес жизни женщины.
Деревянный дом на улице Гагарина горел на площади 32 квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании дровяной печи.
Волгоградцев просят не забывать о безопасности. Своевременно чистить дымоход печи, проверь тягу и герметичность системы, а также использовать сухие дрова. Все это может избавить от беды.