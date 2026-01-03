Ричмонд
В селе под Воронежем два мальчика погибли, провалившись под лед

Двое детей утонули, провалившись под лед в воронежском селе.

Источник: Комсомольская правда

В новогодние каникулы не обошлось без трагедии. 2 января в воронежском селе Новая Усмань утонули двое детей. Мальчики 7 и 8 лет гуляли, пошли на речку, вышли на лед и оба провалились в воду. Самостоятельно выбраться они не смогли. Тела погибших детей вытащили из воды сотрудники МЧС.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту их гибели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти несовершеннолетних, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Не оставляйте детей без присмотра! Не выходите на неокрепший лед водоемов. Это касается не только детей, но и взрослых — любителей зимней рыбалки.

Если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону экстренной службы 112.