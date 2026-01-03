В селе под Воронежем два мальчика погибли, провалившись под лед

В новогодние каникулы не обошлось без трагедии. 2 января в воронежском селе Новая Усмань утонули двое детей. Мальчики 7 и 8 лет гуляли, пошли на речку, вышли на лед и оба провалились в воду. Самостоятельно выбраться они не смогли. Тела погибших детей вытащили из воды сотрудники МЧС.