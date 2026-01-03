Ричмонд
В Тульской области десять человек обратились за медпомощью после ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Десять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Тульской области, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

Источник: © РИА Новости

Сообщается, что Богородицкая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельства ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Вологды в село Себино Кимовского района, случившегося 3 января в Богородицком районе на автомобильной трассе «Богородицк-Епифань».

«В результате ДТП 10 пассажиров обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что по предварительным данным водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на правый бок.