В Тульской области десять человек обратились за медпомощью после ДТП

Сообщается, что Богородицкая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельства ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Вологды в село Себино Кимовского района, случившегося 3 января в Богородицком районе на автомобильной трассе «Богородицк-Епифань».
«В результате ДТП 10 пассажиров обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что по предварительным данным водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием на правый бок.