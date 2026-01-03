Житель Выксы лишился почти 900 тысяч из-за звонков о взломе Госуслуг

26-летний житель города Выкса Нижегородской области стал жертвой телефонных мошенников и потерял 890 тысяч рублей. Мужчине на протяжении нескольких дней звонили с разных номеров, представляясь сотрудниками служб безопасности, и уверяли, что его аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан. Под предлогом срочной защиты средств злоумышленники убедили его перевести все накопления на так называемый безопасный счёт, сообщают в полиции Нижегородской области.