Житель Выксы лишился почти 900 тысяч из-за звонков о взломе Госуслуг

26-летний житель города Выкса Нижегородской области стал жертвой телефонных мошенников и потерял 890 тысяч рублей. Мужчине на протяжении нескольких дней звонили с разных номеров, представляясь сотрудниками служб безопасности, и уверяли, что его аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан. Под предлогом срочной защиты средств злоумышленники убедили его перевести все накопления на так называемый безопасный счёт, сообщают в полиции Нижегородской области.
Следуя инструкциям звонивших, молодой человек самостоятельно выполнил переводы, после чего связь со «специалистами» оборвалась. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в дежурную часть полиции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.
В полиции напоминают: никаких «безопасных счетов» не существует. Настоящие сотрудники банков, портала Госуслуги и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги по телефону. При любых подозрительных звонках специалисты советуют сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком.