Против владельцев бара в Кран-Монтана начали расследование

ЖЕНЕВА, 3 янв — РИА Новости. Против управляющих баром в Кран-Монтана начато расследование по подозрению в убийстве по неосторожности, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление прокуратуры Вале.

«Против двух менеджеров бара в Кран-Монтана начато расследование по подозрению в совершении преступлений, включая убийство по неосторожности», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что управляющими бара являются два выходца с Корсики в возрасте около 40 лет. После трагедии они были допрошены следствием.

В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.