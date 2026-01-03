Ричмонд
На озере Долгое в Уфе спасатели нашли пропавшего рыбака

Вечерняя рыбалка в Уфе едва не закончилась трагедией.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на озере Долгое в микрорайоне Нижегородка трое друзей, приехавших на рыбалку, не досчитались одного из своих товарищей и вынуждены были обратиться за помощью к спасателям.

По словам председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилла Первова, вечером рыбаки разошлись в разные стороны в поисках более уловистых мест и потеряли друг друга из виду. Хотя телефоны для связи у них были, у 50-летнего мужчины в решающий момент разрядился аккумулятор. Испугавшись за его судьбу, друзья вызвали экстренные службы.

Спасатели отреагировали быстро и вскоре обнаружили пропавшего рыбака. Его здоровье и жизнь вне опасности, врачебная помощь не потребовалась. Мужчину благополучно вернули его товарищам.

