Опасный Новый год: В Приднестровье школьница оказалась в коме после того, как попробовала домашней наливки во время праздника

14-летняя жительница Дубоссарского района отправилась 1 января к друзьям в соседнее село отметить Новый год. В компании молодых людей угощали различными яствами. Было на столе и спиртное, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Со слов участников праздника, девушка попробовала наливку домашнего приготовления, выпила немного. В какой-то момент ей стало плохо, она потеряла сознание. Присутствующие вызвали скорую помощь. Пациентку в состоянии комы госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Вечером 2 января несовершеннолетняя в тяжёлом состоянии была транспортирована в медучреждение Кишинёва.
В ситуации разбираются правоохранители, устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Биопробы участников застолья направлены на исследование, также назначен ряд экспертиз.
По итогам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в порядке, установленном действующим законодательством.
