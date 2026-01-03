ГАИ Минска назвала причину ДТП с шестью авто на парковке Национальной библиотеки. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Днем в субботу, 3 января, 45-летний водитель автомобиля Belgee, двигаясь по парковке Национальной библиотеки, совершил наезд на стоявшие автомобили Tesla, Ford, Volkswagen, Peugeot и Renault. В припаркованных автомобилях никого не было, поэтому пострадали только сами машины, а вот виновник происшествия к моменту прибытия сотрудников ГАИ был уже мертв.
— Предположительно, мужчина потерял сознание во время движения и скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.
В связи с этим случаем Госавтоинспекция напомнила, что водителям нельзя садиться за руль в болезненном состоянии, а при ухудшении самочувствия во время управления автомобилем нужно сразу же остановиться в безопасном месте и при необходимости вызвать скорую помощь.
