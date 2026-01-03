Ричмонд
Трамп раскрыл новые подробности операции по захвату Мадуро

Агенты ЦРУ с августа отслеживали передвижения Мадуро.

Американские военные в ходе подготовки к операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро возвели точную копию его дома для тренировок. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, операция была тщательно спланирована до мельчайших деталей. Военные отрабатывали действия в здании, полностью повторяющем дом Мадуро, включая систему сейфов, металлические конструкции и лестницы. «Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Все было продумано до мелочей. Они действительно построили дом, идентичный тому, в который вошли», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что во время рейда Мадуро и его супруга не успели укрыться в специально оборудованном бункере внутри дома. По словам президента США, здание напоминало крепость и имело защищенное укрытие, окруженное прочной сталью. Он добавил, что у военных были инструменты для резки металла, однако они не понадобились. При этом Трамп не подтвердил участие подразделения Delta Force в захвате Мадуро.

Ранее сообщалось, что США задействовали два спецподразделения для захвата Николаса Мадуро, заранее изучив его распорядок и маршруты. После захвата Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из страны на вертолете и доставили на военный корабль, откуда их отправят в Нью-Йорк для предъявления обвинений. МИД России потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Москва подчеркивает, что считает Мадуро законно избранным главой суверенного государства и ждет от Вашингтона официальных разъяснений.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
