Трамп раскрыл новые подробности операции по захвату Мадуро

Агенты ЦРУ с августа отслеживали передвижения Мадуро.
Американские военные в ходе подготовки к операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро возвели точную копию его дома для тренировок. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского лидера, операция была тщательно спланирована до мельчайших деталей. Военные отрабатывали действия в здании, полностью повторяющем дом Мадуро, включая систему сейфов, металлические конструкции и лестницы. «Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Все было продумано до мелочей. Они действительно построили дом, идентичный тому, в который вошли», — заявил Трамп.
Он также сообщил, что во время рейда Мадуро и его супруга не успели укрыться в специально оборудованном бункере внутри дома. По словам президента США, здание напоминало крепость и имело защищенное укрытие, окруженное прочной сталью. Он добавил, что у военных были инструменты для резки металла, однако они не понадобились. При этом Трамп не подтвердил участие подразделения Delta Force в захвате Мадуро.
Ранее сообщалось, что США задействовали два спецподразделения для захвата Николаса Мадуро, заранее изучив его распорядок и маршруты. После захвата Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из страны на вертолете и доставили на военный корабль, откуда их отправят в Нью-Йорк для предъявления обвинений. МИД России потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Москва подчеркивает, что считает Мадуро законно избранным главой суверенного государства и ждет от Вашингтона официальных разъяснений.