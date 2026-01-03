Трамп раскрыл новые подробности операции по захвату Мадуро

Он также сообщил, что во время рейда Мадуро и его супруга не успели укрыться в специально оборудованном бункере внутри дома. По словам президента США, здание напоминало крепость и имело защищенное укрытие, окруженное прочной сталью. Он добавил, что у военных были инструменты для резки металла, однако они не понадобились. При этом Трамп не подтвердил участие подразделения Delta Force в захвате Мадуро.