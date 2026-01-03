Ричмонд
Мужчина и ребёнок погибли в жёсткой аварии на трассе под Челябинском

В результате серьёзной аварии на федеральной трассе «Урал» в Челябинской области погибли двое, ещё трое человек, включая младенца, получили травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, скончались на месте. В больницу доставлены ещё три человека: женщина-пассажир Renault, находившийся в автолюльке младенец 2024 года рождения и пассажир встречного Geely.

Водитель допустил занос и выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Все участники ДТП были пристёгнуты. Движение на участке временно ограничивалось, но уже восстановлено. Проводятся необходимые проверки для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Тульской области возле населённого пункта Колодези Богородицкого района произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого 10 человек направлены в медицинские учреждения. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Вологда — Себино, не справился с управлением, что привело к съезду на обочину и опрокидыванию транспортного средства на правый бок. По предварительным данным, в салоне не было детей, жертв также нет.

