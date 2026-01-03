«Как будто смотрел телешоу»: Трамп раскрыл секреты операции по захвату главы Венесуэлы

В ночь на 3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой были нанесены удары по ряду ключевых военных и государственных объектов. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы схватили и вывезли из страны венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силии Флорес. В США им предъявили обвинения в «наркотерроризме».