«Как будто смотрел телешоу»: Трамп раскрыл секреты операции по захвату главы Венесуэлы

Трамп похвалился перед журналистами успехами США в Венесуэле.
В ночь на 3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой были нанесены удары по ряду ключевых военных и государственных объектов. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы схватили и вывезли из страны венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силии Флорес. В США им предъявили обвинения в «наркотерроризме».
Американский лидер по итогам операции рассказал Fox News, что следил за ходом операции в Венесуэле, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. По его словам, потерь среди венных удалось избежать. Что еще Трамп рассказал журналистам — в материале URA.RU.
Наблюдал за операцией в Венесуэле.
Трамп следил за ходом операции в Венесуэле из резиденции Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Об этом он сообщил журналистам перед анонсированной пресс-конференцией.
«Я наблюдал за этим буквально так, как будто смотрел телешоу. Это было потрясающе», — заявил он Fox News. Трамп отметил, что «нет ни одной другой страны на Земле, которая могла бы проделать такой маневр».
Безвозвратных потерь среди личного состава, по словам Трампа, нет. Однако некоторые военнослужащие получили ранения. «Это действительно удивительно», — восхитился он работой военных, отметив, что данная операция — военный конфликт.
«Мы не потеряли ни одного самолета, все вернулось обратно», — добавил глава США. Он уточнил, что один вертолет был сильно поврежден, но он также вернулся на точку базирования.
Операцию планировали провести раньше.
Трамп сообщил журналистам, что США намеревались провести операцию по задержанию Николаса Мадуро 2−4 дня назад. Однако она откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, американский лидер заявил, что ударов по Венесуэле планировалось больше. «Мы были готовы провести вторую волну. Мы были полностью готовы и действовали очень профессионально», — заявил он.
Выключили свет во всем Каракасе.
Операция в Венесуэле происходила в полной темноте. По словам Трампа, военные выключили почти весь свет в Каракасе.
Он отметил храбрость и исключительный уровень профессионализма бойцов. «Они проделали невероятную работу. Эти мужчины и женщины, которые вышли туда прошлой ночью. Они вошли в темное пространство с автоматами, направленными на них со всех сторон».
Трамп заявил, что призывал Мадуро сдаться.
Трамп сообщил, что около недели назад общался Мадуро. Он лично призвал его добровольно сдаться. «По сути, я сказал, что ты должен сдаться. Ты должен капитулировать. Он сказал “нет”», — сообщил журналистам глава США.
Американский лидер уточнил, что в последние дни перед операцией Мадуро выражал готовность к переговорам, однако президент США отклонил это предложение. «Я не хотел вести переговоры, — заявил Трамп — Я сказал: “Нет, мы должны это сделать”.
США готовы «вовлечься» в работу нефтяного сектора Венесуэлы.
Соединенные Штаты будут «сильно вовлечены» в работу нефтяной отрасли Венесуэлы, поделился мнением глава США. «У нас есть величайшие нефтяные компании в мире — самые крупные, самые лучшие — и мы будем очень сильно вовлечены в это», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.
Трамп заявил, что Вашингтон будет определять политический курс Каракаса.
Вашингтон собирается участвовать в определении дальнейшего политического курса Венесуэлы, заявил Трамп: «Мы будем очень активно участвовать, и мы хотим принести свободу народу».
Американский лидер также отметил, что США не позволят баллотироваться на пост главы Венесуэлы кому-либо. «Мы не можем рисковать, позволив кому-то другому баллотироваться и просто взять на себя то, где остановился [Мадуро]».
«Народ Венесуэлы очень счастлив».
По мнению Трампа, народ Венесуэлы, сейчас счастлив. «Они управлялись, по сути, диктатурой — или даже хуже», — уточнил он.
Глава Белого дома рассказал и о судьбе Мадуро. По его словам, захваченные американскими военными глава Венесуэлы и его супруга направляются в Нью-Йорк.
Мадуро не успел спастись от солдат США в своем доме.
Американский лидер поведал, что резиденция Мадуро была оборудована стальными дверями и защищенным помещением, со всех сторон окруженным прочными металлическими конструкциями. По его словам, венесуэльский лидер не успел спрятаться. «Его так быстро оттеснили, что ему это не удалось», — сообщил Трамп.
Он также отметил, что у военных при себе имелось оборудование, с помощью которого они должны были пробраться через сталь. «Готовы использовать мощные газовые резаки, чтобы прорезать сталь, но они нам не понадобились», — заявил глава США.
Трамп вспомнил провал в Афганистане.
Американский лидер на фоне успехов в Венесуэле вспомнил провал в Афганистане. «Сравните это с Афганистаном, где мы были посмешищем во всем мире. Мы больше не являемся посмешищем», — заявил он журналистам.
Он выразил мнение, что армия США «самая великая в мире». Кроме того он восхитился американской военной техникой: «У нас самая великая военная техника в мире, безусловно».
Бойцы США построили точную копию дома Мадуро перед его захватом.
Трамп заявил, что при подготовке операции по захвату Николаса Мадуро американские военные создали детализированную реплику его резиденции. «Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами», — рассказал Трамп телеканалу Fox News.