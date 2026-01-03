Трамп выложил фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США

Трамп показал фото захваченного Мадуро на корабле ВМС США.
Глава США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях фотографию задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На снимке венесуэльский лидер находится на палубе авианосца USS Iwo Jima.
«Николас Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima», — написал Трамп под постом к фотографии. Снимок он опубликовал в социальной сети TruthSocial. Как сообщает ABC News, президента Венесуэлы планируется доставить на базу Гуантанамо, после чего он будет этапирован в Нью-Йорк на самолете ФБР.
В ночь на 3 января 2026 года вооруженные силы США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой нанесли удары по ряду ключевых военных и государственных объектов. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы задержали и вывезли из страны венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. В отношении Мадуро и его жены выдвинуты обвинения в «наркотерроризме». Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед судом в Нью-Йорке.
Николас Мадуро доставлен в США.