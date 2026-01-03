Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Ранее сообщалось, что за последние сутки российские силы противовоздушной обороны показали высокую эффективность. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены многочисленные воздушные цели противника. За этот период сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.