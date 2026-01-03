Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника ВСУ, которые направлялись в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.

По его информации, два БПЛА, летевших на Москву, были сбиты системами ПВО Минобороны РФ. На месте падения обломков в данный момент работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки российские силы противовоздушной обороны показали высокую эффективность. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены многочисленные воздушные цели противника. За этот период сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше