Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.
По его информации, два БПЛА, летевших на Москву, были сбиты системами ПВО Минобороны РФ. На месте падения обломков в данный момент работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки российские силы противовоздушной обороны показали высокую эффективность. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены многочисленные воздушные цели противника. За этот период сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.