Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 3 января.
— Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.
Это второй беспилотник, летевший на Москву, сбитый системой ПВО 3 января.
За минувшую ночь силы ПВО сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.
