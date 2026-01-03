Форвард Евгений Кузнецов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»

Перед этим сезон он провел в петербургском СКА, где в 42 играх отметился 40 очками (13 голов и 27 результативных передач). До возвращения в российскую лигу Кузнецов выступал в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз». В составе «Вашингтона» в 2018 году он стал обладателем главного трофея НХЛ Кубка Стэнли.