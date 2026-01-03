Ричмонд
Форвард Евгений Кузнецов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»

Уфимский клуб подписывает контракт с опытным нападающим Евгением Кузнецовым.

Источник: Комсомольская правда

Хоккеист Евгений Кузнецов сменит команду и продолжит выступления в уфимском «Салавате Юлаеве». Переход подтвердил его агент Шуми Бабаев, заявив, что обе стороны дали свое согласие на сделку.

Возможность подписать игрока у уфимского клуба появилась после того, как его нынешний клуб, магнитогорский «Металлург», выставил форварда на драфт отказов. Эта процедура позволяет любой команде КХЛ забрать игрока к себе.

Евгений Кузнецов присоединился к магнитогорцам в начале октября, заключив контракт до конца текущего сезона. За это время 33-летний нападающий в 15 матчах регулярного чемпионата набрал 9 очков (1 гол + 8 передач).

Перед этим сезон он провел в петербургском СКА, где в 42 играх отметился 40 очками (13 голов и 27 результативных передач). До возвращения в российскую лигу Кузнецов выступал в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз». В составе «Вашингтона» в 2018 году он стал обладателем главного трофея НХЛ Кубка Стэнли.

