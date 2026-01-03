Собянин сообщил о нейтрализации еще двух БПЛА на подлете к Москве

Еще два беспилотника, летевших к Москве, были нейтрализованы. Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, — написал мэр города.
До этого Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве 3 января были сбиты четыре беспилотника.
Также 22 беспилотника были уничтожены над разными регионами России в пятницу, 3 января.
