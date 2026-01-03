Ричмонд
Трамп пригрозил новым ударом по Венесуэле и заявил, что хочет мира для нее

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести по Венесуэле новый, более сильный удар. При этом он добавил, что хочет мира, свободы и справедливости для венесуэльского народа.

Трамп заявил, что военные США продолжат находиться в Венесуэле пока не сменится власть.

«Это был точечный удар. Но у нас есть волна гораздо сильнее», — сказал Трамп во время общения с журналистами во Флориде. Трансляция шла на официальном сайте Белого дома.

Он также отметил, что Штаты не откажутся от военных мер, пока в стране не сменится власть. По его словам, ночной удар по Венесуэле был предупреждением для тех, кто намерен угрожать американскому суверенитету. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон хочет мира. «Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы, и это включает многих выходцев из Венесуэлы, которые сейчас живут в Соединенных Штатах и хотят вернуться на родину», — добавил он.

В ночь на 3 января США нанесли по Венесуэле массированный удар. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. По данным СМИ, в их задержании участвовали бойцы элитного спецподразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают, где находится президент, и потребовали от США доказать, что он жив. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совбеза ООН. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
