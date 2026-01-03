Трамп пригрозил новым ударом по Венесуэле и заявил, что хочет мира для нее

Он также отметил, что Штаты не откажутся от военных мер, пока в стране не сменится власть. По его словам, ночной удар по Венесуэле был предупреждением для тех, кто намерен угрожать американскому суверенитету. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон хочет мира. «Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы, и это включает многих выходцев из Венесуэлы, которые сейчас живут в Соединенных Штатах и хотят вернуться на родину», — добавил он.