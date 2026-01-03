Ричмонд
Собянин: Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

В субботу, 3 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице силами ПВО сбили еще один беспилотник.

— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении мэра.

3 января силами ПВО уже были сбиты семь беспилотников, летевших на Москву.

Еще 22 БПЛА были сбиты в течение дня над разными регионами России.

