Собянин: Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

В субботу, 3 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице силами ПВО сбили еще один беспилотник.
— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении мэра.
3 января силами ПВО уже были сбиты семь беспилотников, летевших на Москву.
Еще 22 БПЛА были сбиты в течение дня над разными регионами России.
