Силы ПВО России сбили шестой беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

«Силы ПВО Минобороны сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал глава Москвы в телеграм-канале.
Уточняется, что силы ПВО в течение дня сбили уже шестой беспилотник ВСУ, который летел на столицу.
Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками. В течение нескольких часов силы ПВО РФ успешно сбивали дроны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
