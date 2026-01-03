Ричмонд
Силы ПВО России сбили шестой беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО Минобороны сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал глава Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что силы ПВО в течение дня сбили уже шестой беспилотник ВСУ, который летел на столицу.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками. В течение нескольких часов силы ПВО РФ успешно сбивали дроны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

