Трамп угрожает Мадуро «мощью американского правосудия»

В ночь на 3 января США нанесли по Венесуэле массированный удар. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. По данным СМИ, в их задержании участвовали бойцы элитного спецподразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают, где находится президент, и потребовали от США доказать, что он жив. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совбеза ООН. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.