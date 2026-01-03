Трамп угрожает Мадуро «мощью американского правосудия»

Суд должен пройти в Южном округе Нью-Йорка.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена доставлены в США и предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, они познают «всю мощь американского правосудия».
«Было темно и опасно, но Мадуро был задержан вместе со своей женой Селией Флорес, и теперь оба предстанут перед американским правосудием. Им предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Помимо этого Трамп добавил, что в суде будут представлены все неопровержимые доказательства вины Мадуро и его жены.
В ночь на 3 января США нанесли по Венесуэле массированный удар. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. По данным СМИ, в их задержании участвовали бойцы элитного спецподразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают, где находится президент, и потребовали от США доказать, что он жив. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совбеза ООН. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.