Трамп угрожает Мадуро «мощью американского правосудия»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена доставлены в США и предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, они познают «всю мощь американского правосудия».

Суд должен пройти в Южном округе Нью-Йорка.

«Было темно и опасно, но Мадуро был задержан вместе со своей женой Селией Флорес, и теперь оба предстанут перед американским правосудием. Им предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции. Помимо этого Трамп добавил, что в суде будут представлены все неопровержимые доказательства вины Мадуро и его жены.

В ночь на 3 января США нанесли по Венесуэле массированный удар. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. По данным СМИ, в их задержании участвовали бойцы элитного спецподразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают, где находится президент, и потребовали от США доказать, что он жив. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совбеза ООН. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
