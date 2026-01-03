США намерена восстановить нефтяную отрасль Венесуэлы.
Нефтяная отрасль Венесуэлы длительное время находилась в упадке и США намерены восстановить ее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
«Как всем известно, нефтяная отрасль Венесуэлы уже долгое время находится в упадке, добыча была почти нулевой. Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании США, которые вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, и начнут приносить прибыль стране», — сказал Трамп. Это сообщение было опубликовано на официальном сайте Белого дома.
Трамп также сообщил, что США готовы при необходимости нанести второй, более масштабный удар. Вашингтон считает, что Мадуро нелегитимный президент. К тому же Белый дом заявляет, что это они построили венесуэльскую нефтяную промышленность с помощью американских талантов, а «социалистический режим украл ее у них силой».
Ранее США нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре в Венесуэле. По словам США военные действия в Венесуэле были направлены на защиту тех, кто проводил арест президента Венесуэла Николаса Мадуро. В администрации сообщили, что Мадуро должен предстать перед судом, его обвиняют в наркотерроризме, и импорте кокаина. Тем временем Меланшон заявил, что США стремятся установить контроль над нефтяными месторождениями Венесуэлы военным путем, прикрываясь борьбой с наркотрафиком.
Власти Венесуэлы требуют немедленного возвращения Николаса Мадуро к исполнению полномочий президента. Несколько конгрессменов в США назвали операцию против него незаконной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку России народу Венесуэлы в условиях вооруженной агрессии. Москва подчеркивает, что считает Мадуро законно избранным главой суверенного государства и ждет от Вашингтона официальных разъяснений.