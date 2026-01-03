Трамп открыто заговорил о притязаниях США на нефть Венесуэлы

Ранее США нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре в Венесуэле. По словам США военные действия в Венесуэле были направлены на защиту тех, кто проводил арест президента Венесуэла Николаса Мадуро. В администрации сообщили, что Мадуро должен предстать перед судом, его обвиняют в наркотерроризме, и импорте кокаина. Тем временем Меланшон заявил, что США стремятся установить контроль над нефтяными месторождениями Венесуэлы военным путем, прикрываясь борьбой с наркотрафиком.