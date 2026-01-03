Ричмонд
Axios раскрыли причастных к операции по захвату Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер в течение нескольких месяцев входили в закрытую команду, которая разрабатывала план операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на свой источник, опубликовав подробности в соцсети X.

К операции по захвату Мадуро готовились несколько месяцев.

«В команду, работавшую над операцией в течение нескольких месяцев, входили Стивен Миллер, госсекретарь Рубио, министр обороны Хегсет и директор ЦРУ Рэтклифф», — написал Равид на своей странице в соцсети X. По его данным, именно эта группа курировала подготовку действий США против венесуэльского руководства на этапе планирования.

Участники группы регулярно созванивались между собой, иногда ежедневно, и проводили частые очные совещания. Эти встречи проходили как с участием президента США Дональда Трампа, так и без него. Обсуждения касались как политических последствий операции, так и ее оперативной части.

Военно-воздушные силы США 3 января нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в районе Каракаса, столицы Венесуэлы. Операция проводилась ради захвата президента страны Николаса Мадуро. Американцы обвиняют его в наркотерроризме, по данным СМИ, ему грозит до четырех пожизненных. Подробнее о ситуации в Венесуэле — в сюжете URA.RU.

