Что известно о первой леди Венесуэлы, которую схватила и вывезла армия США

Супруге Мадуро Силии Флорес грозит срок в США за наркотики.
В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, прогремела серия мощных взрывов, от ударов США. После проведенной атаки по объектам на территории страны американский президент Дональд Трамп заявил, что военные захватили и вывезли президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что Мадуро и его супруга живы.
Президент Мадуро и его супруга Флорес предстанут перед судом Нью-Йорка. Что известно о первой леди Венесуэлы — в материале URA.RU.
Биография Флорес.
Силиа Адела Флорес родилась в середине октября 1956 года в городе Тинакильо штата Кохедес (Венесуэла). Она окончила Центральный университет Венесуэлы по специальности «юриспруденция», сосредоточив свою профессиональную деятельность на трудовом и уголовном праве.
После попытки государственного переворота Флорес была адвокатом Уго Чавеса.
Карьера первой леди Венесуэлы.
Свою карьеру она начала в 1990‑е годы. Она выступала в качестве адвоката Уго Чавеса и других фигурантов неудавшейся попытки государственного переворота 1992 года после их ареста. Эта деятельность закрепила за ней особое положение в боливарианском движении и обеспечила тесные связи с будущим президентом. В те же годы она установила личное знакомство с Николасом Мадуро.
В 2000 году была избрана депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы. После (в 2006—2011 годах) занимала должность председателя (спикера) Национальной ассамблеи, став первой женщиной во главе этого органа, сменив Мадуро. В 2012—2013 годах занимала пост генерального прокурора Венесуэлы.
Летом 2013 года, Флорес вышла за Мадуро, которого только избрали президентом Венесуэлы. С этого момента она начала исполнять обязанности первой леди страны, официально занимающей этот пост впервые с 2003 года.
В 2015 году вновь получила мандат депутата Национальной ассамблеи, избравшись от штата Кохедес. А с 2017 года вошла в состав альтернативного законодательного органа, сформированного по инициативе правительства Мадуро (Учредительного национального собрания).
Флорес как и Мадуро обвиняют в наркотерроризме.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в отношении Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», незаконном обороте оружия и контрабанде наркотиков. По ее словам, «Они в полной мере испытают на себе всю строгость американского правосудия — на территории США и в американском суде», — написала она в соцсети X.
В 2018 году Канада ввела санкции против Флорес, следом так поступили и США.
Санкции.
Канада включила Флорес в санкционный список в мае 2018 года, обосновав это «экономическим, политическим и гуманитарным кризисом» в Венесуэле и охарактеризовав президентские выборы 2018 года, по итогам которых Мадуро сохранил власть, как «нелегитимные и антидемократические». Министерство финансов США также ввело ограничительные меры в отношении нее и ряда других представителей ближайшего окружения Мадуро, обвинив их в причастности к «разграблению» ресурсов Венесуэлы.
Личная жизнь.
Флорес состоит в официальном браке с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро с июля 2013 года. Ее первым супругом был Вальтер Рамон Гавидия. От первого брака у нее осталось трое детей — Вальтер Джейкоб, Йосвел и Йоссер.
США атаковали Венесуэллу, чтобы захватить Мадуро.
Как захватили Мадуро и Флорес.
В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, прогремела серия мощных взрывов, вызванных ударами США. Жители и русскоязычные туристы начали массово покидать город. Местонахождение Мадуро на момент атак не сообщалось.
Позже глава США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга были схвачены американскими военными и вывезены с территории страны. Американский лидер следил за ходом операции в Венесуэле из резиденции Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.
По его словам, сначала он призвал Мадуро добровольно сдаться. После чего дал добро на операцию. Для ее проведения, военные США построили макет резиденции главы Венесуэлы.
Операция, по его словам, была продумана до мелочей. Венесуэльский лидер не успел спрятаться в защищенной сталью комнате в своем доме.