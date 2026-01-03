Что известно о первой леди Венесуэлы, которую схватила и вывезла армия США

Свою карьеру она начала в 1990‑е годы. Она выступала в качестве адвоката Уго Чавеса и других фигурантов неудавшейся попытки государственного переворота 1992 года после их ареста. Эта деятельность закрепила за ней особое положение в боливарианском движении и обеспечила тесные связи с будущим президентом. В те же годы она установила личное знакомство с Николасом Мадуро.