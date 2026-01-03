Ричмонд
CNN анонсировал протесты перед Белым домом

Массовые демонстрации против военной операции США в Венесуэле пройдут в субботу, 3 января, в ряде крупных городов Соединенных Штатов, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. Об этом сообщает группа активистов Answer Coalition. В столице США протестующие планируют собраться у Белого дома, в Нью-Йорке — на Тайм-сквер, в Чикаго — в центральных районах города.

Акция должна носить мирный характер.

«Демонстрации против военных действий в Венесуэле запланированы в городах США сегодня после того, как США нанесли масштабный удар по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — приводит слова CNN активистов Answer Coalition, которые выступили организаторами. Организация позиционирует протесты как общенациональную кампанию против военного вмешательства.

Протестующие намерены требовать прекращения военной операции и раскрытия информации о положении Николаса Мадуро и его супруги. Организаторы сообщили, что к акциям присоединились антирасистские и левоориентированные движения, а также студенческие объединения. Ожидается, что демонстрации будут носить мирный характер, участники планируют использовать плакаты и уличные выступления, а также распространять обращения к конгрессменам с призывом инициировать расследование действий администрации США.

Военно-воздушные силы США 3 января нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в районе Каракаса, столицы Венесуэлы. Операция проводилась ради захвата президента страны Николаса Мадуро. Американцы обвиняют его в наркотерроризме, по данным СМИ, ему грозит до четырех пожизненных. Подробнее о ситуации в Венесуэле — в сюжете URA.RU.

