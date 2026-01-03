Украина начала экстренно вывозить людей из Днепропетровской области: главное об СВО за 3 января

В Запорожье эвакуировали более 600 детей.
На Украине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 40 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской области. По словам вице-премьера страны Алексея Кулебы, планируется вывезти более трех тысяч детей.
В это же время в приграничной зоне Курской области российский медик-штурмовик с позывным Сирота из подразделения «Ахмат» за несколько дней помог более чем ста раненым. Он оказывал медицинскую помощь под обстрелами в полевом госпитале. Главное об СВО за 3 января — в материале URA.RU.
В одном из регионов Украины объявили принудительную эвакуацию.
В 40 прифронтовых населенных пунктах Днепропетровской области Украины ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. В своем telegram-канале он написал, что планируется вывезти более трех тысяч детей вместе с родителями.
Кулеба также уточнил, что около 600 детей собираются эвакуировать из четырех населенных пунктов в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. По его данным, с 1 июня 2025 года из прифронтовых районов уехали около 150 тысяч человек, в том числе почти 18 тысяч детей и более пяти тысяч людей с ограниченной подвижностью.
Российский медик-штурмовик спас более ста раненых в зоне СВО.
В одном из боев российскому медику пришлось спасать «трехсотого» с пробитым легким.
Боец спецподразделения «Ахмат» с позывным Сирота за нескольких дней оказал помощь более чем сотне раненых в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Народном фронте.
В организации отметили, что данный медик-штурмовик спас на передовой уже сотни российских военнослужащих. Во время интенсивных атак ВСУ в курском приграничье он за несколько дней принял и оказал помощь свыше ста раненым, при этом спал не более 30−40 минут с редкими перерывами.
По данным НФ, на своих позициях «Сирота» развернул импровизированный полевой госпиталь, где принимал бойцов и делал все возможное для сохранения им жизни. Кроме того, он нередко оказывал медицинскую помощь непосредственно под обстрелами. «В одном из боев ему пришлось вытаскивать “трехсотого” с пробитым легким, часть которого вышла наружу», — добавили в Народном фронте.
В Харькове опустела местная тюрьма из-за набора заключенных в ВСУ.
Бывший украинский заключенный Роман Дубовик, находящийся в плену у ВС РФ, сообщил, что харьковская тюрьма фактически опустела из-за решения киевских властей направлять осужденных на службу в ВСУ. По его словам, он сам отбывал пятилетний срок за кражу в Харькове, затем подписал контракт с украинской армией и позже сдался в плен.
«Приезжали группами по 10−12 человек, их сразу направляли на военно-врачебную комиссию, и уже через неделю отправляли на фронт», — рассказал он РИА Новости. Дубовик добавил, что после такого набора в лагере, где он содержался, почти не осталось заключенных.
Украина лишилась еще одного населенного пункта в ДНР.
ВСУ не смогли удержать населенный пункт Бондарное в ДНР.
Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. В ведомстве уточнили, что это стало результатом активных действий Южной группировки войск.
По данным министерства, российские силы нанесли удары по энергетическим объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, а также по местам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. В ударах участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, беспилотники и артиллерия. Также за последние сутки были сбиты 124 украинских дрона и уничтожены 15 управляемых авиационных бомб противника.
Элитное украинское подразделение уничтожили в Запорожье.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в зоне боевых действий была уничтожена часть взвода элитного подразделения украинской армии «Волки да Винчи». По его словам, это произошло в поселке Железнодорожное Запорожской области.
Кимаковский заявил, что российские войска нанесли мощный удар по позициям этого подразделения. По его данным, погибла «существенная часть» взвода — около десяти военнослужащих. В Минобороны эту информацию не стали комментировать.
Киев и Вашингтон согласовали документ по поддержке ВСУ.
США и Украина согласовали документ, в котором прописаны меры реагирования в случае их нарушения.
Киев и Вашингтон договорились о так называемом «военном документе» по поддержке украинской армии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
По его словам, документ состоит из четырех разделов и ряда приложений. В нем подробно описаны все основные вопросы помощи Украине и ее армии: порядок обеспечения и модернизации войск, система контроля за выполнением договоренностей, а также меры в случае их нарушения.
Зеленскому не дали выступить в центре памяти жертв Холокоста.
Председатель мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении в центре памяти жертв Холокоста. Он пояснил, что не допустил бы проведения исторических параллель между нынешними событиями и Холокостом, поскольку такие сравнения, по его мнению, недопустимы.
Он также отметил сложную историческую роль Украины во Второй мировой войне, напомнив, что среди украинцев были как жертвы нацизма, так и его соучастники. Мемориал, подчеркнул Даян, должен оставаться местом исключительно памяти жертв Холокоста.