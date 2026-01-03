Украина начала экстренно вывозить людей из Днепропетровской области: главное об СВО за 3 января

Кулеба также уточнил, что около 600 детей собираются эвакуировать из четырех населенных пунктов в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. По его данным, с 1 июня 2025 года из прифронтовых районов уехали около 150 тысяч человек, в том числе почти 18 тысяч детей и более пяти тысяч людей с ограниченной подвижностью.