Стала известна причина гибели актера Андрея Хорошева: он скончался при спасении человека

Актёр Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике в Абхазии.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Андрей Хорошев, известный по сериалу «Адмиралъ», погиб в Абхазии при попытке спасти человека. Трагедия произошла в горячем источнике, куда артист нырнул, чтобы помочь тонущему, о чем сообщил портал aif.ru со ссылкой на кинорежиссера Сергея Члиянца.

Длительное время Хорошев проживал в Якутии, а последние годы провел в Абхазии. Глава правления Гагаринского округа Якутска Евгений Сидоренко отметил вклад актера в развитие туризма республики.

На место происшествия выехала дочь артиста для выяснения обстоятельств. Информацию о гибели также подтвердила близкая знакомая семьи.

Ранее о смерти Андрея Хорошева сообщил портал «Кино-театр.ру». Артист скончался на 67-м году жизни. Согласно опубликованным данным, он родился 29 июня 1959 года в подмосковном Нахабино. Известность актеру принесли роли в сериалах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». Всего в его фильмографии более 10 работ. Зрители также часто узнавали артиста под творческим псевдонимом «Андрей И».

