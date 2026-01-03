Операция США по захвату Мадуро: реакция мировых СМИ

Многие западные СМИ осудили действие Трампа.
США провели 3 января военную операцию на территории Венесуэлы. В ходе одновременных авиаударов по объектам вооруженных сил и государственным учреждениям спецподразделения задержали Николаса Мадуро и вывезли его за пределы страны. О том, как отреагировали международные СМИ — в материале URA.RU.
South China Morning Post.
Обострение ситуации стало результатом многомесячной агрессивной риторики со стороны Вашингтона и неоднократных предупреждений Пекина, вызванных нарастающим военным и экономическим давлением США на эту нефтедобывающую страну. Оно также последовало буквально через несколько часов после встречи Николаса Мадуро в Каракасе со специальным представителем правительства КНР по делам Латинской Америки Цю Сяоци.
Ожидается, что проводимая США операция ускорит пересмотр китайской стратегической линии в отношении Венесуэлы, … (в результате чего Пекин — прим. ред. URA.RU) сосредоточится прежде всего на защите энергетических цепочек поставок и исполнении уже заключенных контрактов, а не на сохранении политического наследия администрации Мадуро.
Изменение политического руководства [в Венесуэле] может вновь открыть рынок для китайских компаний, которые ранее покинули энергетический и инфраструктурный сектора страны.
ABC.
Несмотря на демонстративное публичное неповиновение требованиям США об отставке — на фоне наращивания Вашингтоном военного присутствия у границ Венесуэлы и серии ударов по судам, которые, как утверждалось, были связаны с наркотрафиком. В непубличном формате Николас Мадуро предпринимал шаги для минимизации риска возможного удара со стороны США и, по данным источников, даже вел переговоры с представителями Вашингтона о сценариях контролируемого ухода от власти.
Молниеносное задержание венесуэльского руководителя стало неожиданностью для части международного сообщества, однако имеются признаки того, что некоторые представители венесуэльского руководства, включая самого Мадуро, допускали подобный исход. В публичных заявлениях президент подчеркивал, что считает маловероятными прямые действия США против него лично или его кабинета, однако, по сообщениям источников, в течение нескольких месяцев перед атакой он стал регулярно менять места ночевки и часто обновлять мобильные телефоны, опасаясь точечного удара по своей резиденции или операции сил специальных подразделений.
El Universal.
Потенциальное вторжение в Венесуэлу несет риск беспрецедентного гуманитарного кризиса для всего американского континента. В зависимости от того, будут ли продолжены военные действия и в каких масштабах, страна может оказаться втянутой в затяжную и кровопролитную гражданскую войну, за которой последует массовый исход населения. Миллионы человек могут обратиться в бегство, и значительная их часть, как ни парадоксально, направится либо в Соединенные Штаты, либо в ряд латиноамериканских государств, которые поддержали выдвинутые Вашингтоном обвинения, связанные с так называемым «картелем солнц» (в их числе Эквадор, Парагвай, Гайана, Тринидад и Тобаго и другие — прим. ред URA.RU).
Несмотря на то что в настоящее время под стражу взят Николас Мадуро, ключевыми адресатами данного жесткого сигнала выступают президент Колумбии Густаво Петро и президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которых власти США рассматривают как лидеров государств, вовлеченных в наркоторговлю. Перед ними, по сути, ставится выбор: либо полностью пойти на сотрудничество с Вашингтоном, либо столкнуться с риском оказаться перед судом федеральной инстанции в Нью-Йорке.
The Guardian.
Свержение и, по имеющимся сообщениям, задержание американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, известного своей приверженностью жесткому социалистическому курсу, вызывают волну страха и беспокойства по всему миру. Подобный переворот является противозаконным, ничем не спровоцированным и дестабилизирующим фактором как в региональном, так и в глобальном масштабе. Он нарушает общепризнанные международные нормы, попирает суверенные территориальные права и создает риск анархии внутри самой Венесуэлы.
Это пример превращения хаоса в инструмент политики. Однако именно в такой реальности мы сегодня существуем — в мире, сформированном представлениями Дональда Трампа.
Безответственные шаги Трампа должны окончательно развенчать его неизменно вводящий в заблуждение имидж «глобального миротворца». Настал момент для Кира Стармера и других европейских лидеров открыто назвать его тем, кем он является на самом деле, — разжигателем войн мирового масштаба, универсальной угрозой.
Каждый раз, когда он демонстративно вмешивается в зоны конфликтов — будь то противостояние между Россией и Украиной или конфликт Израиля и Палестины, — навязывая сроки, выдвигая ультиматумы, выбирая сторону и превращая чужие страдания в ресурс, усилия по достижению справедливого и прочного мира вновь откатываются назад.
CNN.
Основой проводимой операции, производящей столь сильное впечатление, служит более масштабное стремление Вашингтона усилить контроль над собственным «задним двором» — тем, что в США именуют обновленной доктриной Монро, дополненной, по формулировке последней Стратегии национальной безопасности Белого дома, «правками Трампа». Соединенные Штаты предложили финансовую поддержку либертарианскому президенту Аргентины Хавьеру Милею, подвергли критике левого лидера Колумбии Густаво Петро, вступили в жесткую полемику с президентом Бразилии Лулой да Силвой и выстроили партнерские отношения с авторитарным правителем Сальвадора Наибом Букеле. Однако действия в Каракасе выходят за рамки политической риторики и представляют собой силовое устранение неудобного для Вашингтона актера. Послушный Каракас выгоден Соединенным Штатам с точки зрения регулирования рынка углеводородов, но нефть уже не является главным ориентиром американской внешней политики: США сами превратились в крупнейшего производителя.
Ключевым и фактически реализуемым «дополнением Трампа» в контексте этой операции выступает миграционный фактор. По оценкам, в Соединенных Штатах проживает не менее 700 тысяч выходцев из Венесуэлы, имеющих, несмотря на недавние попытки лишить их временного защищенного статуса, именно такой правовой режим. Устойчивая, экономически благополучная и безопасная Венесуэла в этом контексте рассматривается как территория, куда этих людей можно было бы вернуть — как на добровольной основе, так и в принудительном порядке.
Folha De S.Paulo.
Международное право запрещает одной стране нападать на другую, за двумя исключениями: или незамедлительная самооборона от агрессии, или с одобрения Совбеза ООН. Поскольку США не подверглись нападению со стороны Венесуэлы, а Совет Безопасности не санкционировал силовые меры против Каракаса, действия этого субботнего утра просто незаконны.
С точки зрения права, преступление, совершенное Дональдом Трампом в Венесуэле, похоже совершенное президентом России Владимиром Путиным против Украины в 2022 году, и нападениями, которые Джордж У. Буш одобрил против Ирака (Саддама Хусейна) в 2003 году. Таким образом, они являются последней главой длинной цепочки нападок на правила, принятые в 1945 году — на дымящихся обломках ужасов Второй мировой войны, чтобы мир не совершал те же ошибки снова.
New York Times.
Официально заявление администрации оправдывает военную операцию необходимостью ликвидации «наркотеррористов». Однако более убедительное объяснение ударов по Венесуэле, вероятно, связано с недавно обнародованной Стратегией национальной безопасности Трампа. В этом документе Вашингтон фактически закрепляет за собой право на доминирование в Латинской Америке: «После многих лет забвения Соединенные Штаты вновь провозгласят и будут применять доктрину Монро, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии». В упоминаемом в стратегии так называемом «дополнении Трампа» администрация заявляет о намерении перебрасывать силы из других регионов мира в Латинскую Америку, перехватывать контрабандистов в открытом море, применять смертельную силу против мигрантов и наркокурьеров, а также, при необходимости, наращивать военное присутствие США по всему региону.
Судя по всему, Венесуэла стала первым государством, столкнувшимся с проявлением подобного обновленного империализма, который представляет собой рискованный и противоречащий международному праву подход к роли США в мире. Действуя без каких-либо признаков международной легитимности, правовых оснований или широкой внутренней поддержки, Трамп создает прецедент, который может быть использован авторитарными режимами в Китае, России и других странах, стремящимися к доминированию над соседними государствами. В более близкой перспективе такая политика чревата повторением той самоуверенности Вашингтона, которая в 2003 году привела к вторжению в Ирак.
Spiegel.
Предварительный триумф Трампа в Венесуэле ставит на повестку дня более широкий спектр международно‑политических вопросов. Готовы ли Россия и Китай, ключевые партнеры Каракаса, без существенных ответных шагов смириться с отстранением Николаса Мадуро? Можно ли говорить о том, что разделение мира на сферы влияния великих держав уже фактически оформлено? И вытекает ли отсюда, что Трамп, в свою очередь, предоставит Пекину большую свободу маневра в отношении Тайваня, а Владимир Путин получит неограниченные возможности в Европе?
В фокусе внимания Латинской Америки теперь окажутся Куба и Никарагуа. Потеря власти Мадуро станет особенно серьезным ударом для Гаваны: он был ключевым политическим и экономическим покровителем социалистического режима. Лишившись дешевой венесуэльской нефти, остров, по всей видимости, столкнется с еще более глубоким топливным и энергетическим кризисом. Новый государственный секретарь США Марко Рубио, выходец из семьи кубинских иммигрантов, вероятнее всего сосредоточит усилия на ослаблении изношенной политической системы в Гаване. Под угрозой выживания окажется и жесткий авторитарный режим Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо в Никарагуа. На континенте, как и прежде, фактически утверждается Pax Americana: Трамп задает правила игры.
Al Jazeera.
Трамп, разумеется, далеко не единственный президент США новейшего времени, принимавший участие в откровенно противозаконных операциях за рубежом, однако его действиям действительно присущ особый, почти театральный оттенок безумия. Исторический опыт показывает, что за военными интервенциями США, как правило, не следуют позитивные последствия.
Не станет исключением и последняя атака на Венесуэлу, которая, вопреки заявлениям сенатора Ли о том, что Марко Рубио «не ожидает дальнейших шагов в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей у США», вряд ли ознаменует завершение этой истории. Пока Вашингтон действует в условиях фактической безнаказанности, можно с высокой долей уверенности предположить: кровавое представление еще далеко от финала.
The Financial Times (Великобритания).
После того как президент США Дональд Трамп задержал руководителя революционного социалистического правительства Венесуэлы, ключевым остается вопрос, сможет ли выстоять все более репрессивный режим, существующий уже свыше четверти века. В хаосе, последовавшем за проведенной США ранним утром в субботу военной операцией, в ходе которой были захвачены Николас Мадуро и его супруга, ряд представителей венесуэльских властей публично заявили о неповиновении. Вместе с тем до сих пор не ясно, кто в дальнейшем возглавит страну с разрушенной экономикой, из которой выехало около четверти населения. Не определены и конечные цели Трампа, который неоднократно называл Мадуро «наркотеррористом» и нелегитимным руководителем, однако так и не представил внятного плана того, чего именно он намерен добиться в Венесуэле.
Применив военную силу для свержения и ареста Мадуро, Трамп взял на себя ответственность за последующие события. Обеспечение мирного перехода власти в Венесуэле и восстановление демократических институтов теперь полностью лежит на нем.