Операция США по захвату Мадуро: реакция мировых СМИ

Потенциальное вторжение в Венесуэлу несет риск беспрецедентного гуманитарного кризиса для всего американского континента. В зависимости от того, будут ли продолжены военные действия и в каких масштабах, страна может оказаться втянутой в затяжную и кровопролитную гражданскую войну, за которой последует массовый исход населения. Миллионы человек могут обратиться в бегство, и значительная их часть, как ни парадоксально, направится либо в Соединенные Штаты, либо в ряд латиноамериканских государств, которые поддержали выдвинутые Вашингтоном обвинения, связанные с так называемым «картелем солнц» (в их числе Эквадор, Парагвай, Гайана, Тринидад и Тобаго и другие — прим. ред URA.RU).