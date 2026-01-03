Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы гремят над городом Орёл, работают расчёты ПВО

Система ПВО отразила атаку на Орёл. Воздушные цели, по предварительной информации, сбиты на подлёте к населённому пункту, сообщает SHOT.

По словам местных жителей, громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около 5 взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук мотора. Предварительно, сработали системы ПВО и РЭБ. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Уточняется, что силы ПВО в течение дня сбили уже шестой беспилотник ВСУ, который летел на столицу. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.