Взрывы гремят над городом Орёл, работают расчёты ПВО

По словам местных жителей, громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около 5 взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук мотора. Предварительно, сработали системы ПВО и РЭБ. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.
Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Уточняется, что силы ПВО в течение дня сбили уже шестой беспилотник ВСУ, который летел на столицу. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.
