В Тульской области число пострадавших в ДТП увеличилось до 14

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и 2 мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, 1 человек от эвакуации в больницу отказался», — написал он в своем Telegram-канале.
Девять человек направлены на амбулаторное лечение, четверо были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения региона.
По словам Мухина, после поступления информации о ДТП в оперативный отдел Центра медицины катастроф на место происшествия были направлены 20 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три бригады экстренного реагирования. Первая бригада медиков прибыла спустя 16 минут после получения вызова.