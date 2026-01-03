В Тульской области число пострадавших в ДТП увеличилось до 14

По словам Мухина, после поступления информации о ДТП в оперативный отдел Центра медицины катастроф на место происшествия были направлены 20 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три бригады экстренного реагирования. Первая бригада медиков прибыла спустя 16 минут после получения вызова.