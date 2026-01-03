Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Иванова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены вечером, 3 января 2026 года, на территориях аэропортов Ярославля и Иванова. Соответствующее заявление было распространено Росавиацией.
«Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, вечером 3 января на подлете к Москве были уничтожены семь вражеских беспилотников. Соответствующей информацией поделился мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, пострадавших нет.