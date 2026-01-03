Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Иванова

Два российских аэропорта временно ограничили работу.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены вечером, 3 января 2026 года, на территориях аэропортов Ярославля и Иванова. Соответствующее заявление было распространено Росавиацией.

«Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, вечером 3 января на подлете к Москве были уничтожены семь вражеских беспилотников. Соответствующей информацией поделился мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше