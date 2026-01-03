Ричмонд
Мужчина и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

В результате пожара в частном доме в Подмосковье погибли двое детей и мужчина. Об этом в субботу, 3 января, сообщил Telegram-канал «112».

Утром в субботу в деревне Кутьино, расположенной под Подольском, произошел пожар в жилом доме. Среди жертв — 65-летний Алексей Романов и двое детей: девятилетний Иван и семилетний Семен, говорится в публикации.

До этого стало известно, как семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Инцидент произошел 30 декабря в Белорецке, где загорелся частный дом.