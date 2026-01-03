Ричмонд
Актер Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике

1 января в Абхазии при героических обстоятельствах погиб актер, режиссер и ведущий программы «Искатели» Андрей Хорошев.

1 января в Абхазии при героических обстоятельствах погиб актер, режиссер и ведущий программы «Искатели» Андрей Хорошев. Артист на горячем источнике в Сухуме пытался вытащить из воды человека, потерявшего сознание. Несмотря на то, что Хорошев был в отличной физической форме, этот прыжок в воду стал для него последним.

«Это произошло в Сухуме, на горячем источнике. Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», — рассказал продюсер Сергей Члиянц агентству ТАСС.

Хорошеву было 66 лет. Последние годы он провел в Абхазии, перебравшись туда из Якутии, где активно занимался развитием туристической отрасли. Как уточняет «АиФ», точная причина смерти артиста будет известна после официального заключения медиков. Дочь Хорошева уже вылетела в Сухум для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Очевидцы вспоминают, что буквально накануне гибели видели актера в прекрасном расположении духа — он занимался подводным плаванием и выглядел абсолютно здоровым.

Зрители помнят Андрея Хорошева по характерным ролям в фильмах и сериалах «Адмиралъ», «Боец» и «Доктор Живаго».

