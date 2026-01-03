Ричмонд
Собянин: Еще пять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в субботу, 3 января.

— Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, — отметил мэр столицы.

До этого глава города заявил, что силами ПВО было уничтожено семь беспилотников.

Кроме того, Минобороны передало, что 3 января над регионами России было уничтожено 22 БПЛА.

