Собянин: Еще пять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в субботу, 3 января.
— Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, — отметил мэр столицы.
До этого глава города заявил, что силами ПВО было уничтожено семь беспилотников.
Кроме того, Минобороны передало, что 3 января над регионами России было уничтожено 22 БПЛА.
