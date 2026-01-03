Расчёты ПВО уничтожили ещё пять беспилотников, летевших на Москву

«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее система ПВО отразила атаку на Орёл. Воздушные цели, по предварительной информации, сбиты на подлёте к населённому пункту. По словам местных жителей, громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около 5 взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук мотора. Предварительно, сработали системы ПВО и РЭБ. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.
