Расчёты ПВО уничтожили ещё пять беспилотников, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ещё пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее система ПВО отразила атаку на Орёл. Воздушные цели, по предварительной информации, сбиты на подлёте к населённому пункту. По словам местных жителей, громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около 5 взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук мотора. Предварительно, сработали системы ПВО и РЭБ. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

