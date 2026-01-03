Вице-президент Венесуэлы Родригес созвала совет обороны страны

Президента Мадуро доставят в суд США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес созвала совет обороны страны после заявленной ею «атаки США» и захвата президента Николаса Мадуро. По словам политика, заседание проходит в Каракасе с участием руководства законодательной, судебной и военной ветвей власти. Об этом она заявила в ходе прямой трансляции на телеканале Telesur.
«Мы созвали совет обороны», — сообщила Родригес. Она добавила, что руководство страны рассматривает действия Вашингтона как угрозу суверенитету и национальной безопасности.
По ее данным, в работе совета участвуют председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, глава конституционной палаты Верховного суда Карисилия Родригес, министр обороны Владимир Падрино Лопес и другие высокопоставленные чиновники и военные. Вице-президент уточнила, что им поручено выработать совместную позицию по дальнейшим мерам внутренней безопасности и международно-правовым шагам.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по объектам в Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены за пределы страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и, ссылаясь на источники, утверждали, что операцию проводили военнослужащие элитного подразделения Delta Force.
Российский МИД выразил солидарность с народом Венесуэлы и сообщил о «предельной встревоженности» сообщениями о насильственном вывозе Мадуро и его супруги, указав, что подобные действия, если они подтвердятся, являются посягательством на суверенитет независимого государства. Российская сторона призвала не допустить дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы.