Вице-президент Родригес: Венесуэла не будет колонией США

Венесуэла «никогда не вернется в состояние колонии» после произошедшего, по ее словам, нападения США. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на совещании Совета обороны в Каракасе.

Свое заявление Родригес сделала после задержания президента Мадуро.

«Венесуэльский народ четко осознает, что мы никогда не вернемся в состояние рабов. Мы никогда не вернемся в состояние колонии», — подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США. По словам вице-президента, власти опираются на идею суверенитета и отвергают любые попытки внешнего давления.

Военно-воздушные силы США 3 января нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в районе Каракаса, столицы Венесуэлы. Операция проводилась ради захвата президента страны Николаса Мадуро. Американцы обвиняют его в наркотерроризме, по данным СМИ, ему грозит до четырех пожизненных. Подробнее о ситуации в Венесуэле — в сюжете URA.RU.

