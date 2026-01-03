В Сургуте завели уголовное дело после избиения людей в баре

В Сургуте правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с дракой, произошедшей в одном из городских баров. В ходе расследования установлены двое участников конфликта — молодые люди 2000 и 2004 годов рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс‑службе УМВД по ХМАО.