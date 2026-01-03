В Сургуте завели уголовное дело после избиения людей в баре

Установлены двое участников конфликта — 2000 и 2004 г. р.
В Сургуте правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с дракой, произошедшей в одном из городских баров. В ходе расследования установлены двое участников конфликта — молодые люди 2000 и 2004 годов рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс‑службе УМВД по ХМАО.
«По факту конфликта в кафе, сотрудниками полиции установлены двое граждан 2000 и 2004 года рождения. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигуранты находятся в отделе полиции», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Сургуте в одном из баров двое мужчин избили посетителей за соседним столом — поводом стала не понравившаяся нападавшим тема разговора. Один из пострадавших обратился в больницу.