Вице-президент Родригес: любая страна Южной Америки под угрозой США

США может повторить схожие приемы, что были применены к Венесуэле, к любой стране Южной Америки.
Операция, которая прошла в Венесуэле, может быть повторена в отношении любого другого государстве региона. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на созванном ею заседании совета национальной обороны.
«Призываем страны Большой родины быть едиными. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона. Это использование силы могут применить в отношении любой страны», — заявила Делси Родригес.
На заседании совета национальной обороны, как уточнила Родригес, обсуждались меры по защите территориальной целостности и политической стабильности Венесуэлы. Вице-президент отметила, что власти страны намерены активизировать дипломатические усилия и консультации с союзниками в Латинской Америке и за ее пределами, чтобы сформировать общую позицию в ответ на возможное применение силы. Она также призвала региональные организации усилить координацию и, по ее словам, не допустить повторения сценариев внешнего вмешательства, которые ранее пережили другие государства континента.
В ночь на 3 января США нанесли по Венесуэле массированный удар. В ходе операции были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро и его супруга. По данным СМИ, в их задержании участвовали бойцы элитного спецподразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают, где находится президент, и потребовали от США доказать, что он жив. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные организации и запросил срочное заседание Совбеза ООН. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.