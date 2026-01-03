Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Средства ПВО поразили четыре летевших к Москве беспилотника

Продолжается отражение атак украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре дрона, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжается отражение атак украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре дрона, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства ПВО Министерства обороны сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

До этого глава города передал, что силами ПВО было уничтожено пять дронов ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны России сообщало, что 3 января над регионами страны было уничтожено 22 БПЛА.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше