Собянин: Средства ПВО поразили четыре летевших к Москве беспилотника

Продолжается отражение атак украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре дрона, которые летели на столицу. Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Средства ПВО Министерства обороны сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
До этого глава города передал, что силами ПВО было уничтожено пять дронов ВСУ.
Кроме того, Министерство обороны России сообщало, что 3 января над регионами страны было уничтожено 22 БПЛА.