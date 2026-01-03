Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили уже 18 дронов ВСУ на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). На подлёте к Москве ПВО уничтожила уже 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

В 23:07 мск появилось сообщение об уничтожении четырёх дронов. В 23:15 стало известно о перехвате ещё двух БПЛА. Всего за вечер сбили уже 18 беспилотников.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за дронов Вооружённых сил Украины в небе. БПЛА пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе. Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно 4−5 взрывов и видны вспышки в небе. К этому часу в аэропорту Внуково на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилёт — 31. Несколько самолётов кружат в Подмосковье из-за введённых ограничений. Два рейса авиакомпании Pobeda кружат над Киржачом и в Болдино. Самолёт flydubai летает в районе Электрогорска.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше