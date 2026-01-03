Расчёты ПВО сбили уже 18 дронов ВСУ на подлёте к Москве

Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за дронов Вооружённых сил Украины в небе. БПЛА пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе. Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно 4−5 взрывов и видны вспышки в небе. К этому часу в аэропорту Внуково на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилёт — 31. Несколько самолётов кружат в Подмосковье из-за введённых ограничений. Два рейса авиакомпании Pobeda кружат над Киржачом и в Болдино. Самолёт flydubai летает в районе Электрогорска.